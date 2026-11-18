Неправильный выбор лекарства может привести к появлению устойчивых к антибиотикам бактерий. Фото: Оксана ЗУЙКО.

Одна ошибка при выборе антибиотика может привести к тому, что бактерии перестанут реагировать на лечение. Самостоятельный прием таких препаратов также способен нарушить баланс микрофлоры и ухудшить состояние здоровья, рассказал кандидат фармацевтических наук Владислав Сепп. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Всего этого пациент знать и учесть не может, поэтому самолечение антибиотиками может не только не дать желаемого результата, но и привести к ухудшению состояния пациента», – уточнил медик.

По словам эксперта, врач подбирает препарат с учетом причины и тяжести заболевания, предыдущего лечения и чувствительности возбудителя к антибиотикам. Самостоятельно оценить все эти факторы невозможно. Лекарство может существенно влиять на нормальную микрофлору человеческого организма.

Неправильный выбор лекарства или дозировки может способствовать появлению устойчивых к антибиотикам бактерий. Поэтому назначать препарат и определять схему его приема должен только врач.

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