Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

На пресс-конференции в Брюсселе в среду Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, объявила о предстоящем представлении нового пакета санкций против России на следующей неделе.

В ходе обсуждения предложения Еврокомиссии о выделении дополнительных 45 млрд евро Украине в 2027 году фон дер Ляйен отметила, что параллельно продолжается разработка 22-го пакета санкций, который планируется представить на следующей неделе.

Заем в 45 млрд евро покроет две трети дефицита украинского бюджета следующего года: 20 млрд пойдут на поддержку бюджета, 25 млрд - на военные нужды. При этом глава Еврокомиссии не забыла про уже ставшую абсурдом даже для европейцев сказку, дескать, "Украина обязательно вернёт эти деньги".

Ранее KP.RU сообщил, что европейцам приходится выбирать между едой для себя и оружием для украинских нацистов, так как деньги заканчиваются.