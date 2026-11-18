На машине Владимира Путина заметили странные иероглифы: у них есть особое значение Фото: REUTERS.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла значение китайских иероглифов на номерах автомобиля Aurus президента РФ Владимира Путина. Об этом дипломат рассказала журналисту ИС «Вести» Евгению Попову.

Во время саммита АТЭС в Шэньчжэне машина российского лидера передвигается с временными регистрационными знаками. Китайская сторона выдает их специально для президентского кортежа.

«С левой стороны иероглиф, который обозначает ту провинцию, где происходит мероприятие, а справа – это иероглиф, который обозначает генеральное консульство, собственно говоря, через которое эти номера китайской стороной и выдаются», — пояснила Захарова.

По словам представителя МИД, номера прикрепили к автомобилю сразу после его прибытия в аэропорт. Когда визит завершится и Aurus отправят обратно, регистрационные знаки вернут китайской стороне.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему во время поездок в КНР Путин пользуется автомобилем с китайскими номерами. Представитель Кремля назвал это обычной практикой. Такое разъяснение он дал еще в августе 2025 года, когда российский лидер прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС.