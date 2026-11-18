Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Китайские журналисты усмотрели скрытый смысл в недавнем высказывании Владимира Путина о КНР. Публикация в Sohu появилась после того, как российский лидер упомянул Китай в разговоре с новым министром транспорта Дмитрием Ядровым — буквально накануне отъезда в Шэньчжэнь, где проходит саммит АТЭС.

Поводом для материала стало обсуждение речных перевозок. Глава государства обратил внимание на то, насколько результативно Китай распоряжается этим видом транспорта. По отдельности в этих словах нет ничего примечательного, однако авторы статьи выделили два момента. Первый — момент высказывания: оно прозвучало перед визитом президента в Китай. Второй — Владимир Путин: президент дал высокую оценку зарубежной стране в разговоре со своим подчинённым.

Издание связывает такой акцент с возможным пересмотром транспортной политики. Авторы пишут, что внутренние водные маршруты относятся к наиболее бюджетным способам доставки грузов, и для России, обладающей значительными запасами энергоресурсов и полезных ископаемых, отказ от них выглядел бы нерационально.

Накануне Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь. В среду российский лидер уже провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых стороны затронули экономическое взаимодействие и актуальные вопросы международной политики. Главным событием последних нескольких дней станет первая в истории трёхсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Также уже состоялась первая встреча Владимира Путина и его американского коллеги в Китае. Лидеры увиделись в ходе торжественного обеда и пожали друг другу руки.

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