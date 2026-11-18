Депутат поддержала ограничения продажи вейпов на региональном уровне. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вейпы могут представлять угрозу для репродуктивного здоровья подростков. Несмотря на привлекательный вкус и яркую упаковку, электронные устройства для курения содержат токсичные вещества, рассказала депутат Госдумы, член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Наталья Москвитина. Об этом пишет RT.

«Подростки воспринимают вейп как что-то среднее между сигаретами и жевательной резинкой: нечто вкусное, завёрнутое в красивую оболочку. Вроде бы это не сигареты. Но среди негативных эффектов от употребления вейпов – репротоксическое действие», – заявила Москвитина.

По словам депутата, многие несовершеннолетние даже не знают, какие вещества содержатся в электронных устройствах. Среди них могут быть токсичные и канцерогенные соединения. Москвитина отметила, что закон, принятый 11 ноября, запрещает производителям скрывать конкретные компоненты за общими обозначениями вроде «консерванты» или «ароматизаторы».

Депутат также поддержала ограничения продажи вейпов на региональном уровне. При этом она обратила внимание, что устройства могут продавать в разобранном виде или маскировать под конструкторы и услуги доставки.

Напомним, в России приняли закон, обязывающий производителей раскрывать полный состав табачной и никотинсодержащей продукции, включая сигареты и вейпы.