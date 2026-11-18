Экономист Сорокина: Снижение цен на рыбу не гарантирует даже ее рекордный вылов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Снижение цен на рыбу в российских магазинах не гарантирует даже ее рекордный вылов. За последние годы стоимость рыбной продукции росла быстрее инфляции, несмотря на увеличение добычи отдельных видов. Об этом РИАМО рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.

«В 2023 году выловили рекордное за 30 лет количество рыбы, однако рост цен на нее за этот год составил 11,3%, превысив инфляцию в 7,4%», - отметила эксперт.

По словам специалиста, рыбный рынок устроен немного иначе, чем рынок сельскохозяйственной продукции. Так, улов зависит не только от промысла, но и от климата, и миграции рыбных стай. Поэтому увеличение добычи не означает, что рыба подешевеет.

В этом году рост цен на рыбу составляет около 15%, отмечает Сорокина. Хотя и темпы подорожания ниже прошлогодних. На стоимость влияют не только объемы вылова, но и экономика поставок. Дело в том, что рыбу выгоднее продавать мировом рынке, а не на внутреннем, а вот розничная цена в магазинах может в два - два с половиной раза превышать первоначальную закупочную стоимость.

Как KP.RU писал ранее, в 2026 году спрос на рыбный продукт из минтая, трески и сельди вырос на 19%. Причин несколько, и главная из них - это цена. Так, к примеру, стоимость красной икры в этом году выросла из-за низкого улова лососевых.