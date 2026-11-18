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Гостям торжественного приема от имени Си Цзиньпина для участников саммита АТЭС предложат три вида вин и черную икру. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции.
Принимающая сторона украсила каждый стол композицией из розовых роз. Всем гостям мероприятия предлагается красное, белое и игристое вино. Также подаются черная икра и легкие закуски.
Как писал сайт KP.RU, ранее председатель КНР заявил, что Пекин хочет обсудить с участниками саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) планы взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также совместно способствовать его развитию.
Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай 17 ноября. 18 и 19 ноября глава государства примет участие в мероприятиях саммита АТЭС. 19 ноября пройдет трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США.