Гостей приема от имени Си Цзиньпина угостят тремя видами вин и черной икрой Фото: REUTERS.

Гостям торжественного приема от имени Си Цзиньпина для участников саммита АТЭС предложат три вида вин и черную икру. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции.

Принимающая сторона украсила каждый стол композицией из розовых роз. Всем гостям мероприятия предлагается красное, белое и игристое вино. Также подаются черная икра и легкие закуски.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель КНР заявил, что Пекин хочет обсудить с участниками саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) планы взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также совместно способствовать его развитию.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай 17 ноября. 18 и 19 ноября глава государства примет участие в мероприятиях саммита АТЭС. 19 ноября пройдет трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США.