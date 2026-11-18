Женщина избила украинских детей за разговоры на русском языке в Польше. Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Польше 26-летняя женщина избила троих украинских детей за разговоры на русском языке. Об этом сообщила прокуратура города Легница, передавшая уголовное дело в суд.

Инцидент произошел 18 июля на школьной спортивной площадке. Шестеро подростков в возрасте 13–14 лет общались между собой на русском, когда к ним подошла местная жительница по имени Каролина. Женщина потребовала перейти на польский язык, заявив, что в Польше нельзя разговаривать иначе.

По данным следствия, после оскорблений женщина набросилась на двух девочек и мальчика, нанося им удары по лицу. У пострадавших зафиксировали синяки, ссадины и носовое кровотечение. Нападение попало на камеры наблюдения.

На первом допросе обвиняемая частично признала применение силы, однако позднее отказалась от своих показаний. Теперь ей грозит до пяти лет заключения.

Ранее в польском Быдгоще местные жители напали на двух детей с Украины из-за разговоров на украинском языке. Мужчина и женщина оскорбляли подростков, угрожали им, а затем применили физическую силу. Одному из пострадавших выкрутили руку, также нападавшие сломали игрушечный дрон.