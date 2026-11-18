Финляндия выступила с жутким для Украины призывом: Киев ждут тяжелые месяцы Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к тяжелой зиме на Украине. Об этом он заявил на мероприятии агентства Bloomberg в Хельсинки.

По мнению финского лидера, особое внимание необходимо уделить состоянию энергетической инфраструктуры, обеспечению систем противовоздушной обороны и финансированию Киева.

«Нам нужно будет готовиться к тяжелой зиме на Украине», — подчеркнул Стубб.

При этом президент Финляндии выразил сомнение, что украинский конфликт удастся урегулировать до конца 2026 года. Однако он признал необходимость продолжения мирного диалога, отметив, что без обсуждения перспектив мира добиться его не получится.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Чемпион предупредил, что украинская энергосистема подошла к зиме в крайне тяжелом состоянии. По его оценке, электрические сети и инфраструктура теплоснабжения страны находятся в значительно худшем положении, чем после предыдущих отопительных сезонов. При этом серьезные проблемы возникли еще до наступления холодов.