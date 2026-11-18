Россиянам рассказали, как не быть ошибиться с выбором рыбы на Новый год Фото: Ольга ЮШКОВА.

Покупателям могут предлагать подкрашенную сельдь вместо дорогой красной рыбы, форель - вместо сёмги, минтай - вместо трески и пангасиус - вместо палтуса. Об этом пишет издание Life.ru со ссылкой на сообщение от Рыбного союза России.

Риск фальсификата сохраняется, особенно при покупке рыбы на развес и в неорганизованной рознице. Однако в Рыбном союзе отметили, что стараются следить за подобными случаями «рыночного мошенничества».

Отмечается, что продавцы окрашивают сельдь и скумбрию в розовый цвет с помощью разрешённых пищевых красителей, таких как экстракт паприки или кармин, делая их похожими на лосося. Внешний вид позволяет продавцам выдавать селедку за лосося и ставить высокую цену. Подмена обнаруживается уже дома, после покупки продукта. При этом таких случаев перед Новым годом становится всё больше.

Ранее KP.RU рассказал, что в прошлом году мошенники разработали другой метод обмана россиян перед Новым годом. При продаже красной рыбы онлайн аферисты предлагали выгодную цену, но покупка возможна была только по предоплате. После перевода денег продавцу покупателя отправляли в черный список.