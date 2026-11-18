NYP: Демократы начали новое расследование против семьи Трампа и Джей Ди Вэнса Фото: REUTERS.

18 ноября член Палаты представителей Роберт Гарсия (демократ от штата Калифорния) направил требования о сохранении документов 12 лицам из окружения президента США Дональда Трампа, среди них вице-президент Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп, Джаред Кушнер и другие. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным газеты, вероятный будущий председатель Комитета Палаты представителей по надзору официально предпринял первые шаги для запуска целого ряда расследований. Это произошло еще до того, как демократы перешли в оппозицию в новом составе Конгресса.

"Демократы в Комитете по надзору намерены расследовать деловые сделки семьи Трампа, предполагаемые злоупотребления в Министерстве внутренней безопасности (МВБ), а также действия федеральных властей в связи с делом Джеффри Эпштейна", - говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, 12 ноября конгрессмен Джейми Раскин заявил, что Демпартия США разоблачит "настоящую лавину коррупции и мошенничества" в администрации Трампа.