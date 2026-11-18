ЕС после переговоров в Абу-Даби нацелен на эскалацию конфликта Фото: REUTERS.

Европа после переговоров в Абу-Даби приняла решение усилить конфликт на Украине. К такому выводу пришла глава делегации России в Вене Юлия Жданова во время пресс-конференции.

Жданова отметила, что Европа не выдвигает никаких конкретных инициатив по урегулированию конфликта, продолжая поддерживать Украину в ее действиях. Здесь идет в том числе речь и об ударах по гражданским объектам вглубь России.

Ранее KP.RU рассказал, что Европа хочет попасть за стол переговоров по Украине. Однако Брюссель не делает ни одного шага для того, чтобы улучшить отношения с Москвой. Наоборот, Брюссель продолжает давление с помощью санкций на РФ и отказываясь вести конструктивный разговор. В российском МИД усомнились, что ЕС вообще имеет право претендовать на место в переговорном процессе.