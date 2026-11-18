В Париже сотрудники полиции вышли на протест рядом с резиденцией Макрона Фото: REUTERS.

В Париже полицейские вышли на манифестацию к зданию МВД Франции недалеко от Елисейского дворца. Об этом сообщило РИА Новости.

Агентство отметило, что правоохранители требуют увеличения выплат на фоне продолжающихся в стране протестов против увеличения стоимости жизни, к обеспечению безопасности которых их всегда привлекают.

По словам представителя профсоюза Alliance Police Жюльена Шенарди, слова которого приводит ТАСС, сегодня парижские полицейские сталкиваются с насилием на улицах, вынуждены работать на митингах, их постоянно вызывают на службу. Профсоюз требует повышения надбавки за работу в опасных условиях, подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, 18 ноября сотрудники спецподразделения полиции Франции CRS 8 сообщили об общем чувстве усталости от продолжающихся беспорядков. Силовики в полном составе остались на больничном.