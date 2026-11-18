Британцев ждет скачок цен на электричество: Лондон испортил людям жизнь одним решением Фото: REUTERS.

В Великобритании счета за электричество и газ могут подскочить на 26% к январю 2027 года на фоне энергетических проблем в Европе. Такой прогноз консалтинговой компании Cornwall Insight приводит телеканал Sky News.

Аналитики ожидают, что средние годовые расходы британских домохозяйств на энергоснабжение достигнут 2166 фунтов стерлингов (2851 доллар). По сравнению с нынешними показателями затраты увеличатся на 443 фунта (585 долларов).

Подорожание происходит на фоне отказа западных стран от российских энергоресурсов и нестабильности мирового энергетического рынка. Непосредственной причиной ожидаемого скачка тарифов эксперты называют рост оптовых цен на газ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Окончательное решение о ценовом потолке на первый квартал 2027 года британский регулятор Ofgem объявит 25 ноября. Последний раз тарифы повышались 1 октября, когда годовые расходы среднего домохозяйства выросли на 60 фунтов.

Ранее Bloomberg предупредил о риске нового масштабного энергетического кризиса в Европе. Одной из серьезных проблем издание назвало предстоящий полный запрет ЕС на импорт российского сжиженного газа с января 2027 года. Европейским странам придется искать замену примерно 15% поставок на фоне низких запасов топлива в хранилищах. При этом с февраля газ на европейском рынке подорожал почти на 200%.