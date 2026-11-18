В ФРГ начали проверку возможного принуждения депутатов ХДС из-за голосов за АдГ Фото: REUTERS.

В Германии земельное ведомство по уголовным делам федеральной земли Саксония-Анхальт начало расследование по подозрению в возможном принуждении депутатов фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в местном парламенте. Об этом сообщило издание Focus Online.

По данным портала, поводом для проверки послужило предложение подписать письменные заверения под присягой об отказе от голосования за кандидатов от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В публикации отметили, что разбирательство ведется по статье о принуждении Уголовного кодекса ФРГ. Дело находится в производстве ведомства, которое специализируется на политически мотивированной преступности левого толка.

Как писал сайт KP.RU, 8 ноября стало известно, что Минюст Германии проверяет наличие правовых оснований для запрета партии партии АдГ. Глава ведомства Штефани Хубиг заявила, что для сбора и анализа материалов планируется создать специальную рабочую группу. Ее участники должны установить, существуют ли основания для признания деятельности АдГ антиконституционной.