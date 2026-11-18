На состояние кожи также влияют нехватка железа, витаминов B12 и D. Фото: Geinz Angelina / Shutterstock / Fotodom

Даже полноценный сон и хороший уход не всегда помогают сохранить свежий вид кожи. Причиной тусклого цвета лица могут быть гормональные нарушения, нехватка витаминов и железа, а также наследственность, рассказала врач Анастасия Григорьева. Об этом пишет NEWS.ru.

«Гормональные сдвиги – гипотиреоз, снижение эстрогенов в менопаузу или после родов, а также рост кортизола на фоне хронического стресса – ухудшают состояние кожи. Она становится сухой, бледной и отечной, теряет упругость и естественное сияние», – сказала Григорьева.

На состояние кожи также влияют нехватка железа, витаминов B12 и D, а также омега-3. Важную роль играет наследственность: от генетики зависят тип кожи, скорость ее старения и реакция на внешние факторы. Поэтому даже при одинаковом режиме сна и уходе кожа у разных людей может выглядеть по-разному.

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