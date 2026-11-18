Жданова отметила, что продолжающееся финансирование ВСУ не приведет к миру Фото: REUTERS.

Реальные действия государств-членов Евросоюза противоречат их громким заявлениям о желании установить мир на Украине. На двойные стандарты указала глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она выступила на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Представители европейских стран говорят о своей "заинтересованности в прекращении конфликта и создании условий для прочного мира", но практические действия свидетельствуют об обратном», - подчеркнула дипломат.

Жданова напомнила, что непрекращающиеся поставки оружия и миллиардные финансовые вливания со стороны Запада лишь разжигают бои на Украине. По ее словам, такая политика ни к чему хорошему не приведет.

Ранее Владимир Зеленский вновь раскритиковал США за то, что они не восстановили работу Starshield на территории Украины. Он пожаловался, что ВСУ сложнее проводить операции.