Курбан Омаров поделился видео в соцсетях с новым имиджем. Фото: кадр из видео в соцсетях

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров удивил подписчиков изменившейся внешностью. После публикации видео в соцсетях с нынешней супругой Валерией пользователи соцсетей предположили, что бизнесмен мог сделать пластическую операцию.

В комментариях одни заметили, что у Омарова стало меньше морщин, и заподозрили подтяжку лица. Другие обратили внимание на нос и заявили, что предпринимателя стало сложно узнать. Некоторые, впрочем, решили, что эффект омоложения связан с новой стрижкой. Сам Омаров в предоставленном материале не комментировал предположения подписчиков.

Ранее KP.RU рассказывал, что Омаров возмутился крещением дочери Теоны, которую ему родила Ксения Бородина. Бизнесмен утверждал, что бывшие супруги договаривались не навязывать девочке религию до ее совершеннолетия, однако в окружении телеведущей заявили, что дочь сама захотела пройти обряд.