В Екатеринбурге победителям спортивного фестиваля дали купоны на бесплатное пиво, фото: департамент спорта Екатеринбурга

В Екатеринбурге спортсменов, занявших призовые места на фестивале, поощрили довольно странным образом - сертификатами на пиво. Правда, безалкогольное, что немного ближе к тематике здорового образа жизни. Впрочем, как выяснил "КП-Екатеринбург", это был далеко не единственный приз.

Фестиваль "ГТО-Марафон" включал три категории: мужчины, женщины и дети. Победителям мужского конкурса вручили сертификаты на 5, 7 и 10 литров разливного пива от местной сети пивных магазинов.

"Сертификат распространяется на безалкогольную продукцию, представленную в магазине. Помимо сертификата, участники ГТО-Марафон: мужчины в деле! получили шопер, будильник и увлажнитель воздуха от администрации Екатеринбурга, сертификат в барбершоп", - объяснили в городской администрации.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2021 году в Кирове произошла нашумевшая история, когда волонтёры решили подарить детям-победителям конкурса по четыре пачки майонеза.