Ядерный чемоданчик Путина находится на саммите АТЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

"Ядерный чемоданчик" президента РФ Владимира Путина также находится на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил депутат Госдумы и автор ИС "Вести" Евгений Попов, опубликовав соответствующие кадры за кулисами мероприятия.

Журналист во время съемки сюжета отметил, что прямо за спиной находится тот самый "ядерный чемоданчик", в руках его держит адъютант российского лидера.

Фото: кадр видео Евгения Попова

"Это ядерный чемоданчик у вас? Тот самый?" - обратился Попов к офицеру.

Военнослужащий ответил, что да, этот тот самый так называемый "ядерный чемоданчик" главы государства.

Ранее военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказал, что переносной пульт управления, который еще называют "ядерный чемоданчик", носит имя "Чегет". А вся автоматизированная система управления стратегическими ядерными силами России называется "Казбек".