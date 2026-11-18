В России выпустили мини-инструкцию для любителей ИИ: «Джарвис» может быть опасен, если настроить не так Фото: REUTERS.

В России гражданам посоветовали ограничивать полномочия ИИ-агентов для защиты личных данных. Рекомендации опубликовало управление по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что подобные помощники способны самостоятельно работать с документами, электронной почтой, браузером и различными интернет-сервисами. Однако неправильно настроенный доступ может создать угрозу безопасности пользователя.

Прежде всего специалисты рекомендуют разрешать ИИ-агентам работу только с определенными папками, а не со всем содержимым компьютера. Также следует запретить передачу информации на неизвестные сайты.

Отдельное внимание в МВД призвали уделить подтверждению действий. Отправка писем, удаление документов, покупки и денежные переводы должны выполняться исключительно с согласия пользователя.

Кроме того, специалисты советуют отключать лишние плагины и интеграции, регулярно проверять разрешения и отзывать неиспользуемые токены доступа. Дополнительную защиту обеспечит запуск ИИ-агентов в изолированной виртуальной среде.

«Безопасность ИИ-агента зависит не только от самой нейросети, но и от того, насколько грамотно ограничены ее полномочия», — подчеркнули в МВД.

Ранее в ведомстве предупредили об опасности накопления персональной информации в памяти нейросетей. Подобные сведения могут использоваться для формирования цифрового досье на человека. Россиянам рекомендовали контролировать настройки памяти ИИ и не передавать ему конфиденциальные документы.