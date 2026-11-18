ГД в I чтении одобрила проект о размещении фудтраков и мобильных АЗС у дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России на площадках отдыха вдоль трасс разрешат устанавливать передвижные кафе, автолавки и мобильные заправки. Депутаты Госдумы уже одобрили в первом чтении данный законопроект. Он был подготовлен правительством РФ, следует из материалов нижней палаты парламента.

Согласно поправкам в профильные законы об автодорогах, вводится новое понятие мобильных объектов дорожного сервиса. К ним отнесли специально оборудованный транспорт для обслуживания водителей и пассажиров. Это фудтраки, автоцистерны, автомагазины и передвижные АЗС. Размещать такие точки на придорожных стоянках предприниматели смогут только после получения письменного согласия от владельца трассы.

Авторы инициативы уверены, что нововведение обеспечит автомобилистов базовым набором услуг в пути. Также это принесет прибыль малому и среднему бизнесу.

KP.RU прежде писал, что Банк России намерен разрешить продажу полисов ОСАГО через «Госуслуги». Подробности читайте на сайте издания.