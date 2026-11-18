Путин посетил торжественный прием для участников саммита АТЭС в Шэньчжэне Фото: REUTERS.

18 ноября президент России Владимир Путин в рамках визита в Китай посетил торжественный прием, устроенный для участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

К зданию Центра международных обменов, где проходит организованный от имени председателя КНР Си Цзиньпина вечер, глава российского государства прибыл на лимузине Aurus. На входе его встречали лично китайский лидер с супругой Пэн Лиюань. Политики обменялись рукопожатиями и приняли участие в совместной протокольной фотосессии.

Прием организован в шэньчжэньском Центре международных обменов — комплексе в районе Футянь (парк Сянмиху), объединяющем также культурно-финансовый центр и театр.

Владимир Путин выступил на Деловом саммите АТЭС. В Шэньчжэне он заявил о росте российской экономики, развитии цифровых технологий и устойчивости страны к санкциям. После форума Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, где стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Китайский лидер назвал встречу с Путиным символичной.

В тот же день участники делового саммита АТЭС поддержали создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и призвали сократить нетарифные барьеры для продовольствия, а также усилить обмен опытом. Авторы инициативы заявили, что нормативную базу будущей зоны свободной торговли нужно адаптировать к современным моделям бизнеса.

Между тем, Словения прекратила принимать от россиян заявления на туристические шенгенские визы. Теперь визовые центры оформляют документы только для отдельных категорий поездок — деловых визитов, международных перевозок и посещения родственников.

В Кемеровской области продолжили выяснять обстоятельства крушения военно-транспортного самолета Ан-12. Катастрофа произошла вечером 17 ноября в районе села Ягуново. Все 19 человек, находившихся на борту, погибли. 18 ноября Минобороны озвучило предварительную версию инцидента - лайнер мог потерпеть крушение из-за технической неисправности. Следователи возбудили уголовное дело, комиссия ВКС устанавливает обстоятельства происшествия.