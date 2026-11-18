Врач Абакумов: Лерчек уже никогда не выздоровеет полностью Фото: Даниил ОПАРИН.

Врач-терапевт Олег Абакумов, лечащий Валерию Чекалину, известную как Лерчек, которая борется с раком четвертой стадии, поделился своим мнением о перспективах её выздоровления. По его мнению, шансов у Чекалиной на полную поправку нет, о чём Абакумов написал в социальных сетях.

Абакумов сообщил, что Чекалина поедет в Китай для лечения рака с помощью CAR-T-терапии. Этот метод, по словам медика, является передовым в борьбе с онкологическими заболеваниями. Он заключается в том, что иммунные клетки пациента, T-лимфоциты, перепрограммируют для поиска и уничтожения злокачественных образований.

«Это реально единственное, что может ей продлить жизнь. И здесь даже речи не идет о выздоровлении полном», - добавил врач.

Однако терапевт отметил, что перед началом терапии Лерчек необходимо провести обследование, чтобы убедиться, что она подходит для такого лечения.

Ранее KP.RU сообщил, что блогерша Валерия Чекалина показала последствия химиотерапии после борьбы с четвертой стадией рака. Она опубликовала фото отекшего лица, признавшись, что ей не нравится свое отражение в зеркале.