Путин пообщался с президентом Индонезии после приема для гостей саммита АТЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин коротко пообщался с президентом Индонезии Прабово Субианто после торжественного приема для гостей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом 18 ноября, в среду, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе встречи лидеры обсудили текущие вопросы двусторонних отношений», — передали в пресс-службе.

Ранее российский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. Встреча прошла сначала в расширенном составе, затем главы государств продолжили общение за рабочим завтраком. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, энергетику, финансы и искусственный интеллект.

На Деловом саммите АТЭС президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние три года ВВП России вырос более чем на 10%, а также сообщил, что страна входит в число крупнейших экономик мира.