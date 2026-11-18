Песков: Путин не намерен встречаться с премьером Японии на саммите АТЭС Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин не будет встречаться с премьер-министром Японии Санаэ Такаити на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется", - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Путина с японским премьером 19 ноября на полях АТЭС.

Как писал сайт KP.RU, ранее Такаити заявила, что Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией и заключить мирный договор, несмотря на сложное состояние отношений. При этом она отметила, что позиция Токио не меняется.

По ее словам, Япония по-прежнему настаивает на решении вопроса принадлежности четырех Курильских островов. Однако, как признала премьер, за все это время добиться прогресса так и не удалось.