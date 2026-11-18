Песков: На встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа отводится один час Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал немного деталей о встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне 19 ноября. По словам представителя Кремля, на этот разговор отводится всего один час.

"Не больше часа", - заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Также представитель Кремля рассказал, что Путин уже обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в зоне специальной военной операции. По его словам, встреча прошла конструктивно, многое обсудить не удалось, но всё же стороны обменялись мнениями и актуальными заявлениями.

Ранее KP.RU сообщил, что работа над совместным заявлением лидеров России, Китая и США продолжается до последнего момента перед трёхсторонним саммитом. Путин прибыл в Китай накануне саммита, где уже провёл переговоры с Си Цзиньпином.

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