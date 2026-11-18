Успенская рассказала, что помогла своей домработнице воссоединиться с ребёнком

Народная артистка РФ Любовь Успенская дала большое интервью KP.RU, в котором заявила, что помогла своей домработнице воссоединиться с дочерью. По словам певицы, женщина пять лет не видела своего ребёнка, и она "приложила все силы", чтобы перевезти сотрудницу и её дочку в Россию.

"Я действительно помогла домработнице, она не видела свою дочку 5 лет, та жила в Польше, родила ребенка. Я приложила все усилия и привезла женщину с ребенком в Россию. И наконец-то семья воссоединилась", - рассказала артистка.

Также певица рассказала немного о своей жизни. Для внутреннего спокойствия и хорошего настроения у Успенской есть всё, кроме здоровья. Иногда после перелета у неё сильно болит спина. Но в целом в доме идиллия. С возрастом она стала очень близка с дочерью Татьяной, ее поддержка и помощь неоценимы, по словам Успенской.

Ранее KP.RU сообщил, что в сентябре 2026 года Татьяна Плаксина, дочь Успенской, вышла замуж за человека, который поначалу народной артистке не понравился.