Лерчек выразила надежду на освобождение бывшего мужа Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Блогер Валерия Чекалина рассказала о положении своего бывшего мужа Артема Чекалина. Она выразила надежду на его освобождение. Лерчек сообщила, что переживает за экс-супруга. Об этом она сказала на прямой трансляции в соцсети.

Блогер уведомила, что у Артема Чекалина уже прошла кассация. Сейчас семья ждет апелляции.

"Надеемся на лучшее, молимся. Понятно, разумеется, что несмотря на то, что он мой бывший супруг и несмотря на неидеальные отношения между нами, мягко говоря, я все равно, разумеется, переживаю и хочу, чтобы ради детей он вышел", - поделилась Валерия Чекалина.

Блогер также сообщила, что сейчас у нее развились самые опасные метастазы. Они находятся в головном мозге. Лерчек утонила, что химиотерапия на время остановила развитие метастазов.