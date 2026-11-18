РФ, Китай и Иран определили условие возобновления проверок МАГАТЭ Фото: REUTERS.

Российская, иранская и китайская стороны выступили с совместным заявлением. Его озвучили на сессии Совета управляющих МАГАТЭ. РФ, Китай и Иран определили условие возобновления проверок Агентства. Страны сообщили, что это будет возможно только при прекращении военных действий и устранения угроз возобновления агрессии.

В заявлении также сказано, что настаивание на осуществлении гарантий в обычном режиме на ядерных объектах в Иране без должного учета объективных препятствий не способствует полноценному возобновлению проверок МАГАТЭ.

"Такое возобновление возможно лишь при условии полного прекращения военных действий, устранения всех угроз возобновления агрессии, а также предоставления убедительных гарантий того, что подобные нападения и угрозы их совершения не повторятся", - озвучила РФ на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси между тем заявил, что организация не будет называть виновных в ударах по ЗАЭС. По его словам, технический мандат МАГАТЭ не предусматривает политического анализа.