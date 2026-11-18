Госдума подняла лимит страхования по долгосрочным вкладам до двух миллионов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Депутаты Госдумы одобрили закон об увеличении лимита страховых выплат по отдельным видам вкладов. Максимальная сумма будет повышена до 2 миллионов рублей. Это касается долгосрочных рублевых вкладов.

В тексте закона говорится, что с 1 января предусматривается страховое возмещение в размере 100% от суммы вкладов в банке, но не более 2 миллионов рублей в совокупности по всем вкладам. Это относится к вкладам физических лиц, открывших счета для профессиональной деятельности на срок более трех лет.

Кроме того, закон касается вкладов в российской валюте, удостоверенных сберегательными сертификатами, не предусматривающими права на получение вклада по требованию, внесенных на срок от года до 3 лет. Суммы возмещения в данном случае рассчитываются отдельно от возмещения по иным вкладам.

Документ увеличивает и страховку по счетам эскроу. Ранее она составляла 10 миллионов рублей. Сумму поднимут до 30 млн.

В России также поднялись ставки по вкладам. Самые выгодные условия сейчас предлагаются по депозитам на полгода и год. В среднем по вкладам до 90 дней процент сохраняется на уровне 12,58. При вкладах от 91 до 180 дней он составляет 12,91%.

В 2027 году в РФ проиндексируют социальные выплаты. Их поднимут с учетом фактической инфляции. Страховые пенсии будут увеличены дважды за год. Кроме того, поднимут максимальные размеры выплат по временной нетрудоспособности и пособия в связи с материнством.

Депутат Светлана Бессараб обозначила сроки, когда будут проиндексированы страховые выплаты. Первое повышение пенсий стартует 1 февраля и составит 6,8%. 1 апреля произойдет второй этап. Тогда пенсионные коэффициенты дополнительно увеличат на 3,3%. Это станет возможным благодаря росту доходов Пенсионного фонда на фоне повышения зарплат. Депутат отметила, что в совокупности за год средний размер страховой пенсии вырастет на 10,3%. В денежном эквиваленте это значение составит около 2,5 тысячи рублей. Изменения коснутся 38,5 миллиона получателей страховых пенсий. Повышения не зависят от того, продолжают люди работать или нет.