Путин заявил, что Россия остаётся открытой миру. Фото: REUTERS.

Российская Федерация нацелена на дальнейшее усиление своего экономического потенциала. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании встречи лидеров экономик форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Напомним, форум проходит в китайском Шэньчжэне.

Россия при этом остаётся открытой миру, добавил Путин.

Выступление Владимира Путина на АТЭС 19 ноября

Торговые партнеры всегда могут рассчитывать на надежность и высокое качество поставок из России, подчеркнул президент.

Напомним, в рамках АТЭС запланирована встреча президента РФ Владимира Путина, лидера КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа. Переговоры лидеров трёх держав начнутся в 9:30 по Москве. Сайт KP.RU ведёт трансляцию встречи, от которой многого ожидает мировая общественность, здесь.