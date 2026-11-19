Меркурис: Каллас не позвали на АТЭС из-за ее позиции по России и США Фото: REUTERS.

Главы европейской дипломатии Каи Каллас не было на саммите АТЭС в Шэньчжэне из-за ее позиции России и США. Еврочиновницу просто не хотят там видеть. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Каллас не рады в Китае. (Госсекретарь США Марко — Прим. ед.) Рубио, по-видимому, держит ее на расстоянии, и, конечно же, россияне не хотят иметь с ней ничего общего», - напомнил эксперт.

Хотя теоретически, добавил Меркурис, она должна была там присутствовать в качестве посланника от ЕС. Однако европейцы так много раз пытались сорвать попытки конструктивного обсуждения мировых проблем, что их просто не пригласили в Шэньчжэнь.

Ранее западная пресса заявила, что появление президента России Владимира Путина среди представителей других крупных государств мира доказало тщетность попыток Запада изолировать РФ.

Более того, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев отметил, что страны-члены АТЭС запрашивают встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита в Китае.