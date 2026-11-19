NYT: Трамп изучает планы нанесения новых масштабных ударов по Ирану Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения новой серии масштабных военных ударов по территории Ирана на фоне свежих разведывательных данных и обращений со стороны Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, окончательное решение главой Белого дома пока не принято, однако он внимательно изучает предупреждения израильской стороны. В них говорится, что Тегерану удалось восстановить запасы ракет и беспилотников, а также добиться прогресса в разработке химического и биологического оружия.

Кроме того, как отмечает газета, американский лидер полагает, что усиленное военное присутствие США в ближневосточном регионе формирует благоприятное окно возможностей для проведения силовой операции.

При этом в самой администрации США сохраняются противоречия по этому вопросу. Чиновники расходятся в оценках как достоверности поступившей разведывательной информации, так и политической и военной целесообразности новой атаки на Иран, в особенности после прошедших промежуточных выборов.

Напомним, телеканал CNN писал, что Иран якобы готовит покушение на чиновников США с применением «грязной бомбы». Израильские СМИ утверждали, что разведка «Моссад» передала ЦРУ информацию о планах Тегерана организовать покушение на Трампа при помощи дронов.