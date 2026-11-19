Зеленский снова заявил, что Трампу проще давить на Украину, чем на Россию Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский вновь выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу легче оказывать давление на Киев, чем на Москву.

«Проще давить на нас, а не на Россию, конечно. Это проще, потому что мы находимся под давлением с самого начала», — сказал он в интервью американскому телеканалу NBC.

По его мнению, глава Белого дома выбрал более мягкую линию поведения в отношении президента России Владимира Путина, при этом от Украины американская сторона регулярно требует пойти на уступки.

«Президент Трамп решил найти какой-то мягкий способ диалога с Путиным. Не знаю, это его тактика», — утверждает глава киевского режима.

Отвечая на вопрос журналиста о причинах, по которым Трамп регулярно обвиняет его в нежелании завершать вооруженный конфликт, Зеленский заявил, что не связывает такую позицию исключительно с личным отношением президента США к нему. «Это больше об отношениях между странами», — отметил он.

Ранее Зеленский пожаловался, что Трамп не верит в его сказки и говорит окружению, что Россия выиграет в конфликте с Украиной.