Антонов неоднократно выезжал на новые территории. Фото предоставлено Ростиславом Антоновым

В Хмельницком горрайонном суде Украины начался заочный процесс над советником губернатора Новосибирской области Ростиславом Антоновым. В прошлом он был независимым депутатом Горсовета, а также советником главы ДНР по гуманитарным вопросам. Ему вменяют часть 3 статьи 110-2 УК Украины — финансирование действий, направленных на изменение территориальных границ или конституционного строя страны. Наказание — до восьми лет лишения свободы, сообщает КП-Новосибирск.

Антонов считает, что его признают виновным практически неизбежно, ведь вся его работа на Донбассе была публичной.

— Состав моего преступления ясен и очевиден: помогал людям. Ну как такое можно простить? — иронизирует он.

С угрозами он столкнулся еще в 2014 году после поездки в Крым и Донецк. Его данные попали на сайт «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в России), ему звонили с угрозами из Киева.

По словам Антонова, он практически жил на Донбассе: проводил гуманитарные миссии, занимался эвакуацией гражданских, доставкой медикаментов, поиском пропавших, работал с госпиталями. На Донбассе действовал его гуманитарный центр, через который прошли десятки волонтеров. Он также участвовал в организации экономического форума в Херсонской области и снял фильм «Сибирь фронтовая. Возвращение Родины». К украинскому делу он относится своеобразно:

— Это оценка усилий, можно сказать — орден получил. Я ни о чем не жалею.

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