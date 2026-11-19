Депутат Стенякина: россияне могут бесплатно получить землю на Дальнем Востоке Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россияне имеют право бесплатно оформить земельный участок на Дальнем Востоке по государственным программам. О способах получения земли рассказала первый заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.

По ее словам, условия получения бесплатного участка распространились на северные регионы в рамках проекта «Арктический гектар». Он действует с 2021 года в Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областях, Красноярском крае, а также в ЯНАО и НАО.

«Любой гражданин России может получить до одного гектара земли в безвозмездное пользование на пять лет - под жилье, сельское хозяйство или бизнес. А потом участок можно оформить в собственность или взять в аренду на 49 лет», - сказала Стенякина.

Заявку на участие подают дистанционно через портал «Госуслуги» или специализированный сервис «НаДальнийВосток.рф». Решение принимается примерно за тридцать дней. Кроме того, бесплатно претендовать на землю могут многодетные родители, инвалиды, ветераны, Герои страны и участники СВО. Однако депутат предупредила, что точные правила для всех утверждают региональные власти.

Ранее KP.RU писал, что несколько категорий граждан РФ имеют право на бесплатные путевки в санатории. К ним относятся: инвалиды, ветераны, жители блокадного Ленинграда, а также россияне, пострадавшие от радиации.