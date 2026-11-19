Guardian перечислила причины неучастия Каллас в переговорах по Украине Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не представляет Европу в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта по нескольким причинам, одной из которых является ее слишком резкая публичная позиция в отношении России. Об этом пишет The Guardian.

«Одна причина заключается в том, что в нескольких западных европейских столицах считают, что глава евродипломатии слишком публично и яростно ведет себя по отношению к России», — сказано в публикации.

Кроме того, по данным журналистов, участие главы европейской дипломатии в переговорах ограничивается нежеланием ведущих стран Евросоюза, в частности Франции и ФРГ, передавать Брюсселю реальные полномочия в области внешней политики. Еще одним фактором авторы публикации называют смещение центра принятия внешнеполитических решений в Европе от профильных дипломатов к главам государств и правительств.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис объяснил причину отсутствия Каллас на АТЭС ее позицией по отношению России и США. По его словам, на саммите с ней просто не хотят иметь ничего.