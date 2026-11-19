Фото: Министерство здравоохранения Смоленской области.

Суть новой методики заключается в более детальном изучении состояния коронарных артерий. Внутрисосудистое ультразвуковое исследование позволяет заглянуть внутрь артерии. По сути, врачи в реальном времени видят состояние стенок сосуда. Такая точная диагностика даёт докторам возможность определять тактику лечения ишемической болезни сердца, подбирать оптимальные размеры стентов и контролировать качество их установки.

Новую технологию будут применять в обследовании как экстренных, так и плановых пациентов.

"Внедрение исследования на базе Регионального сосудистого центра позволяет смолянам получать высокотехнологичную помощь при ишемической болезни сердца и инфарктах без необходимости ехать в крупные города", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.