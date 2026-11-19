Шэньчжэньская встреча глав государств КНР, РФ и США Фото: REUTERS.

Президент России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в преддверии трехсторонней встречи сделали совместное фото. Для этого была подготовлена специальная фотозона.

В фойе резиденции «Цилинь Шаньчжуан» установили окруженный с обеих сторон группой из флагов трех стран бренд-вол, на котором на китайском, русском и английском указано «Шэньчжэньская встреча глав государств КНР, РФ и США».

Хотя полы резиденции устланы серовато-синеватыми коврами, фотозона застелена парадным красным ковровым покрытием.

Напомним, лидеры трех держав впервые собрались за одним столом в подобном формате. Площадкой для встречи стала государственная резиденция китайского лидера «Цилинь Шаньчжуан», а на саму беседу протоколом предварительно отводился один час.