Радиостанция Судного дня вышла в эфир перед встречей глав РФ, США и КНР Фото: Иван МАКЕЕВ.

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир с новым зашифрованным сообщением незадолго до трехсторонних переговоров президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает «УВБ-76 логи».

Передача зафиксирована 19 ноября 2026 года в 10:56 по московскому времени. В эфире прозвучал следующий сигнал: «НЖТИ 39453 ГРЕХОВОДНИК 3254 4627».

Встреча лидеров России, США и Китая состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Главы трех государств впервые соберутся за одним столом в таком формате в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».

Напомним, УВБ-76 большую часть времени транслирует монотонный жужжащий сигнал, за что радиолюбители прозвали ее «Жужжалкой», однако периодически эфир прерывается голосовыми сообщениями из наборов цифр и кодовых слов. Официальное назначение станции не раскрывается.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция