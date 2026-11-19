ЦБ раскрыл масштабы кибермошенничества в России за третий квартал 2026 года Фото: REUTERS.

В июле — сентябре 2026 года в России было совершено 477,4 тысячи мошеннических операций на общую сумму свыше 7,2 миллиарда рублей. Такие данные приводятся в отчете, опубликованном на сайте ЦБ России.

«В июле — сентябре 2026 года совершено 477,4 тыс. мошеннических операций на общую сумму более 7,2 млрд рублей», — говорится в сообщении регулятора.

При этом кредитные организации за третий квартал возместили пострадавшим клиентам более 520 миллионов рублей, что соответствует 7,2 процента от общего объема украденных средств. Как отметили в Центробанке РФ, в отчетном периоде сохранилась положительная динамика по объему возвращенных гражданам денег.

Ранее россиянам рассказали, что телефонные и интернет-мошенники используют схожие методы: давят на жертв, пугают фиктивными угрозами и требуют срочных действий. Это выбивает людей из равновесия и не дает времени на проверку. Главный тревожный сигнал — срочность. Мошенники также могут представляться сотрудниками банка, полиции или техподдержки, чтобы получить закрытые данные. В таких случаях звонок лучше сразу завершить.