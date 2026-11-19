Что обсуждали Трамп и Си Цзиньпин на саммите в Китае: Лидеры затронули глобальные вопросы. Фото: Daniel Torok/GLOBAL LOOK PRESS

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили актуальные международные и региональные проблемы во время переговоров в Китае. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Встреча состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Как уточнили китайские журналисты, лидеры двух государств обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Нынешние переговоры стали уже третьими для Трампа и Си Цзиньпина с начала 2026 года. В мае американский президент посетил Пекин, а в сентябре председатель КНР прибыл с ответным государственным визитом в Вашингтон.

Напомним, во время сентябрьской встречи лидеры США и Китая обсудили урегулирование украинского конфликта. Тогда Трамп также затронул вопросы двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров американский президент назвал беседу продуктивной, а Си Цзиньпин охарактеризовал диалог как искренний и углубленный.