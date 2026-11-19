ЦТК: Лидеров России, США и Китая будут сопровождать по пять членов правительства Фото: REUTERS.

В четверг в Шэньчжэне на саммите АТЭС встретятся президенты России Владимир Путин, Китая Си Цзиньпин и США Дональд Трамп, сообщил корреспондент Центрального телевидения Китая (ЦТК). Каждый лидер будет сопровождаться пятью высокопоставленными чиновниками от своей страны.

"Каждого лидера будут сопровождать пять высокопоставленных правительственных чиновников - это красноречиво свидетельствует о том, какое огромное значение придается этой первой в истории личной встрече руководителей трех держав", - сообщили в эфире ЦТК.

В репортаже подчёркивалось, что стратегическая стабильность в отношениях между крупными державами играет важную роль в обеспечении международного мира и благополучия. Уточняется, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп обсудят стратегическую устойчивость. Москва допускает обсуждение ситуации на Украине.

Ранее KP.RU сообщил, что главной темой обсуждения станет международная безопасность. Лидеры также могут затронуть украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и отношения между крупнейшими державами, а также пути снижения международной напряженности.