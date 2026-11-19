Российский и китайский лидеры отдали предпочтение классическим темно-красным оттенкам Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выбрали красные галстуки для трехсторонних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Китае. При этом глава Белого дома появился на встрече в ярко-синем галстуке.

Российский и китайский лидеры отдали предпочтение классическим темно-красным оттенкам. Так, Путин надел галстук холодного винного цвета с пурпурным отливом. Подобные аксессуары с тонким жаккардовым плетением давно стали привычной частью гардероба российского президента.

Си Цзиньпин выбрал более насыщенный оттенок, близкий к алому и темно-розовому. На фоне строгих деловых костюмов обоих политиков галстуки оказались одной из наиболее заметных деталей их образов.

Трамп, напротив, решил сменить привычную цветовую гамму. Накануне американский президент участвовал в мероприятиях АТЭС в фирменном ярко-красном галстуке, который часто связывают с Республиканской партией США. Однако на трехсторонних переговорах глава Белого дома появился в аксессуаре неоново-кобальтового цвета. Оба оттенка входят в традиционную американскую политическую палитру.

Внимание журналистов привлекла и организация переговорного зала. Встреча проходит за круглым столом, а место Си Цзиньпина как принимающей стороны обозначено специальной карточкой на фоне большой акварельной картины с изображением гор.

Судя по расположению государственных флагов, для Путина предусмотрели наиболее почетное место по правую руку от китайского лидера. Российский триколор установлен справа от кресла председателя КНР, тогда как американский флаг находится слева. Такая расстановка предполагает соответствующий порядок рассадки участников.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что двусторонняя встреча Путина и Трампа в Шэньчжэне прошла хорошо. По его словам, глава государства покинул переговоры в отличном настроении. Беседа носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом с участием Си Цзиньпина.