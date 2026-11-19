Путин заявил об общей ответственности России, США и КНР за мир Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, США и Китай несут совместную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Об этом он сказал 19 ноября на первой трехсторонней встрече с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне.

Путин напомнил, что три государства являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и стояли у истоков создания организации. По его словам, на них лежит задача сохранять и укреплять систему международного права, включая положения Устава ООН.

Российский лидер также предложил обсудить глобальные и региональные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность. Среди общих интересов трех стран он отдельно выделил урегулирование региональных конфликтов, в том числе ситуации на Украине.

Путин отметил, что Россия, США и Китай могут внести значительный вклад в укрепление мировой стабильности при условии конструктивного партнерства, взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов.

Ранее Трамп заявил о намерении обсудить конфликт на Украине на встрече с президентом РФ и председателем КНР.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция