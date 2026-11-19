Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на трёхсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне будет обсуждаться мирное урегулирование на Украине.

Американский президент отметил, что уже поднимал этот вопрос в четверг в беседе с российским коллегой. По словам Трампа, его разговор с Путиным на эту тему был продолжительным. Он выразил осторожный оптимизм, заметив, что «кое-что происходит», и добавил, что оба лидера надеются на встречное желание другой стороны увидеть завершение конфликта.

Трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина проходит 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Это первая в истории личная встреча глав трёх государств, которая рассматривается как важный шаг в дипломатическом диалоге по ключевым международным вопросам. Украинское урегулирование остается одной из центральных тем повестки. Накануне Путин и Си Цзиньпин также провели двустороннюю встречу, на которой уже обсуждали тему Украины.

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