ПРезидент РФ Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин и глава Белого дома Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Международный терроризм и транснациональная организованная преступность входят в число общих угроз, с которыми сегодня сталкиваются Россия, Китай и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Шэньчжэне с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

«У нас общие интересы в борьбе с угрозами и вызовами современности - это международный терроризм, транснациональная организованная преступность», - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что у трех стран совпадают интересы не только в борьбе с глобальным криминалом, но и в вопросах урегулирования региональных конфликтов. По словам главы государства, подобные вызовы современности требуют от трех стран решительных действий.

Напомним, что президент РФ сейчас находится в Китае. Политик уже провел ряд важных встреч в рамках участия в саммите АТЭС.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция