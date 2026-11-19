Глава Китая Си Цзиньпин сравнил мир с глобальной деревней: Он указал, что все люди связаны между собой Фото: REUTERS.

Председатель КНР Си Цзиньпин сравнил современный мир с глобальной деревней, в которой все страны и народы тесно связаны друг с другом. Об этом китайский лидер заявил во время трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Переговоры проходят 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. В ходе обсуждения международной повестки председатель КНР обратился к вопросу общего будущего человечества.

«Человечество живет в единой глобальной деревне, где судьбы всех людей взаимосвязаны, мы процветаем или страдаем вместе, представляя собой сообщество единой судьбы», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее китайский лидер призвал оценивать отношения КНР с другими государствами с глобальной точки зрения. По его словам, Пекину необходимо учитывать общие тенденции мирового развития и перспективы всего человечества. С таким заявлением он выступил на торжественном мероприятии в Пекине, посвященном 160-летию со дня рождения Сунь Ятсена.