Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS.

В Шэньчжэне началась первая в истории трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. Открытая часть переговоров продлилась более 10 минут, после чего лидеры продолжили обсуждение за закрытыми дверями.

Первым слово взял Си Цзиньпин как хозяин саммита. Затем он предоставил слово Владимиру Путину, а третьим выступил Трамп. После завершения публичной части разговор перешел в закрытый формат.

Переговоры начались около в 11:27 мск.

Перед трёхсторонним саммитом Владимир Путин и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу. Беседа глав двух держав продолжалась чуть менее часа. Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине. Лидеры также затронули вопросы двусторонних отношений России и США и подготовку к предстоящей встрече с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Помощник президента России Юрий Ушаков оценил встречу Путина и Трампа положительно.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция